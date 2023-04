Cristina Fernández de Kirchner confirma que no será candidata a la presidencia

Este jueves, 27 de abril, la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que no se postulará como presidenta.

“No, no, presidenta no”, dijo ante más de 2.000 partidarios reunidos en un teatro de La Plata y una multitud que coreaba afuera “Cristina presidenta” y le pedía volver a postularse. También le dijo a sus seguidores que no se hicieran falsas esperanzas.

Fernández, de 70 años, fue presidenta dos veces entre 2007 y 2015 y se sitúa a la centroizquierda del peronismo, el mayor movimiento político argentino desde la segunda mitad del siglo XX, que actualmente gobierna el país, reseña El Universo.

“No voy a ser candidata a nada”, había dicho ya Kirchner en diciembre cuando recibió una condena de seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en obras viales, sentencia a la que describió como “una persecución política”.