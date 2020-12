Corte de Nueva York acordó medida de suspensión en relación a los Bonos Pdvsa 2020

El Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, afirmó que “la estrategia responsable que hemos establecido para la protección de CITGO sigue rindiendo frutos”, luego que la Corte de Distrito de Nueva York respondiese a la apelación accionada por el Gobierno Interino de Venezuela, a través de PDVSA Ad Hoc, con un dictamen que evita que tenedores de Bono PDVSA 2020 accionen en contra del patrimonio venezolano.

Vecchio recordó que “días atrás, administración del Presidente Donald Trump, a través del Departamento del Tesoro, extendió licencia que protege a CITGO de cualquier acción de bonistas 2020 hasta julio 2021. Queda claro que hemos hecho y seguiremos haciendo TODO para proteger y preservar a Citgo para los venezolanos”.

El embajador resaltó nuevamente el accionar positivo y pertinente del Presidente Interino Juan Guaidó, en contraste con las terribles consecuencias que la dictadura de Nicolás Maduro ha generado al pueblo venezolano.

