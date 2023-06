Coronel Óscar Dávila, jefe de la seguridad presidencial, se suicida en Bogotá

El coronel Óscar Dávila Torres, jefe de la Oficina de Seguridad Anticipativa de la Presidencia de Colombia y quien era responsable de la seguridad de la Casa de Nariño, fue hallado sin vida dentro de un vehículo en Bogotá, en horas de la tarde del pasado viernes 9 de junio.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro, confirmó en su cuenta de Twitter que el militar se habría suicidado con un arma de fuego, y su conductor fue testigo de ello: "El teniente coronel de la policía, Oscar Dávila, adscrito a la seguridad de la presidencia de la República ha muerto por suicidio".

Por otra parte, Miguel Ángel del Río, abogado penalista cercano al Gobierno y defensor del policía investigador, acusó a la Fiscalía de filtrar información falsa para llevar a cabo una vigilancia ilegal. Después de conocer la noticia de la muerte de Dávila, Del Río señaló a la entidad de llevar a cabo "una persecución infame".

El día de ayer me reuní con el coronel Dávila quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”, expresó del Río.