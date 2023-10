Conmoción en Santiago por arrollamiento de niña venezolana de 7 años: Familiares exigen justicia

¡Consternación! En un estado de total expectativa se encuentra parte de la comunidad venezolana en Santiago de Chile, a la espera de la recuperación de una niña chilena de 6 años, de padres carabobeños, quien la tarde del pasado jueves fue atropellada por la conductora de una camioneta cuando se dirigía a su casa con su mamá.

El hecho, difundido por medios chilenos al hacer el reporte de la noticia, ocurrió en el cruce de la intersección de las calles Fray Camilo Henríquez con Coquimbo.

“Yo estaba trabajando. Yo vendo refrescos con un carrito y estaba con la niña. Yo iba a mitad de calle y la mujer se metió, le llegó al carrito, casi me atropella a mí. Yo quedé en shock y la niña en reacción se me soltó. Ella ni siquiera paró y le pasó por encima. Lo peor es que se iba a dar a la fuga, pero la gente se metió, recogieron a la niña y la metieron en su camioneta para que llevara al hospital”, cuenta Yusmili Guzmán.

La conductora de la Station Wagon de Hyundai, fue identificada como Verónica Durán por Carabineros. La mujer, según testigos, trasladó a la pequeña hasta la ex Posta Central, donde fue inicialmente retenida momentáneamente en un punto fijo del organismo policial.

Trascendió extraoficialmente que se quiso hacer pasar por una buena samaritana que vio lo ocurrido y se ofreció a llevar a la pequeña al hospital.

Por la gravedad de las lesiones, principalmente a nivel de la cabeza, la infante fue derivada hasta el Hospital San Borja Arriarán, donde permanece en estado crítico a la espera de evaluaciones. La familia, originaria de Valencia, estado Carabobo, no la está pasando bien en Santiago y antes del arrollamiento de la niña planificaba regresar a Venezuela.

La familia, con el apoyo de vecinos y miembros de la comunidad que los apoya, ha realizado vigilias en las cercanías del hospital pidiendo y orando por la recuperación de la chiquilla. Sus padres, Yusmili y Emmanuel Mariño, exigen a las autoridades policiales, PDI y Carabineros, que detengan a la responsable del arrollamiento.

Testigos aseguran que para ser un cruce iba a demasiada velocidad. El reporte de Carabineros reporta que tiene pago de multas pendientes. Sin embargo, el mayor de Carabineros, Marcos Bahamondes, indicó, a BioBio Radio, que se investiga cómo se produjeron los hechos.

Fue él quien agregó que la conductora fue detenida en la ex Posta Central, pero para el momento de la publicación, la Fiscalía no decidía si la formalizarla o la deja en libertad. Aseguró que el SIAT de la institución a la que representa sigue trabajando para establecer si tuvo responsabilidad o no en el atropello. Extraoficialmente se maneja que Durán fue liberada.

"Nosotros exigimos justicia. Que a esa mujer la metan presa. Nos dijeron que está libre y ella es un peligro".