Conmoción en Colombia por asesinato de una mujer por el Ejército

En Colombia hay conmoción porque este jueves cerca de las 9:00 a. m., el Ejército del vecino país asesinó a Juliana Giraldo Díaz, de 38 años, quien pertenecía a la comunidad LGBT.

El asesinato de Giraldo se registró en el sector Guatemala, en la vía entre las poblaciones de Miranda, donde la víctima residía, y Corinto, en el departamento Cauca.

Reseña Blu Radio que la infortunada viajaba en un vehículo junto con su esposo, Francisco Larrañaga, y otras dos personas, cuando los militares dispararon, y uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la dama.

No teníamos armas, no temíamos drogas, nosotros no somos ninguna amenaza como para que el Ejército nos hubiera atacado así. Hoy murió ella, pero nos pudieron haber matado a los cuatro”, fue lo expresado por Larrañaga en medio de la indignación.