Comité Internacional de la Cruz Roja insta a Rusia y Ucrania a proteger a los civiles

Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), expresó hoy su preocupación por la seguridad de la población ucraniana a raíz del ataque militar ruso, y pidió que "se proteja a los civiles y los servicios esenciales".

"Nuestro mensaje a las partes en conflicto es claro: mantengan la ley humanitaria internacional", destacó Maurer en su cuenta oficial de Twitter.

El máximo responsable de ICRC, organización consagrada desde hace siglo y medio a la protección de víctimas de conflictos armados, subrayó que efectivos de la organización están ya respondiendo a las necesidades humanitarias en la zona "y se les debe permitir que sigan su labor de salvar vidas".

Por su parte, Gilles Carbonnier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, también exhortó a Rusia y Ucrania a respetar el derecho internacional humanitario, garantizando la protección de los civiles y la infraestructura de la que dependen.

A través de Twitter, Carbonnier, afirmó que el comité continúa en Ucrania brindado la ayuda, “ICRC permanece en el país brindando servicios humanitarios vitales”.

