Comisión Europea amenaza a AstraZeneca con prohibir la exportación de su vacuna

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, advirtió este sábado a la farmacéutica AstraZeneca que la Unión Europea (UE) evaluaría una prohibición total de las exportaciones de su vacuna contra el SARS-CoV-2 si no regula la cantidad de envíos fuera del bloque europeo.

“Tenemos la opción de realizar una prohibición planificada de las exportaciones. Ese es el mensaje para AstraZeneca“, comentó la alta funcionaria a través de los medios alemanes.

Von der Leyen agregó que la compañía anglo-sueca primero debe cumplir su contrato con la Unión Europea antes de entregar las dosis a otros países.

The start was tough. Now we’re making progress on vaccination:

• BionTech-Pfizer and Moderna are delivering on their contracts

• First Johnson & Johnson vaccines to arrive in April

We can achieve our target to have 70% of adults fully vaccinated by the end of summer.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2021