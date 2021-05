Colombia registra casi 600.000 venezolanos inscritos en primera fase del ETP

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó el jueves que casi 600.000 venezolanos que viven en ese país ya se inscribieron en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), primer paso que garantiza el acceso al Estatuto Temporal de Protección (ETP), enfatizando que el proceso lleva abierto tan solo 15 días.

Espinosa recalcó que el Gobierno de Iván Duque adoptó el mecanismo del ETP debido a la cantidad de migrantes venenezolanos en condición irregular, por lo que vieron que la opción de llevarlos a la legalidad era a través de este beneficio. Recordó que de los más de 1,7 millones de connacionales que han migrado, cerca de 983.000 están ilegalmente en Colombia, reseñó Tal Cual.

Más del 53% de la migración venezolana es irregular, no tiene un permiso, ingresó por trocha. Lamentablemente se nos empezaron a volver invisibles para el mundo, y eso fue los que nos motivó a adoptar este estatuto”, destacó.

Insistió en que con la llegada de los ciudadanos a Colombia, el vecino país recibió un “bono demográfico importante” porque se estima que el 74 % de la población migrante está en capacidad de trabajar, aunque en muchos casos es vulnerable debido a que al no estar legales, no pueden acceder a los beneficios que tienen los naturales colombianos.

Pidió a la población migrante venezolana a sumar y “no al delito, no a la destrucción, concentrados en el Estatuto, por favor hermanos venezolanos no se metan en problemas, no distraigan el esfuerzo. El que cometa delitos, queda por fuera del Estatuto”.

“Agradecer a los hermanos venezolanos que han estado en la “jugada”, agradecer al equipo de Migración Colombia porque este sistema sigue avanzando y muy especialmente agradecer a los colombianos que se han puesto la mano en el corazón y nos han ayudado a sacar el Estatuto adelante”, manifestó.

Por otro lado, Espinosa se refirió a la reapertura de la frontera colombo-venezolana a partir del 1° de junio y dijo que desde su país han realizado una labor por varios meses en coordinación con la gobernación del departamento Norte de Santander, la Gerencia de Fronteras, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y las Cámaras de Comercio de ese país para hacer una “apertura responsable”.

Resaltó que ya se habían tomado medidas similares con Ecuador, Panamá, Perú y Brasil -donde Panamá y Ecuador decidieron aún no abrir sus fronteras a pesar que del lado colombiano se haga- para así dar un paso a la reactivación económica.