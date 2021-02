Colombia lanza plataforma para iniciar proceso de inmunización contra el Covid-19

El Gobierno de Colombia lanzó la plataforma “Mi Vacuna Covid-19“, con la que prevé orientar a la población sobre el proceso de vacunación contra el coronavirus que empezará el próximo 20 de febrero, luego de que este fin de semana reciba las primeras dosis del biológico.

“Se trata de una herramienta dispuesta en el link https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/ desde el cual los habitantes del territorio nacional cuentan con tres componentes: Me Informo, Me Consulto y Me Postulo“, indicó en un comunicado Weimar Pazos Enciso, jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) del Ministerio de Salud.

Colombia iniciará el 20 de febrero la inmunización con el personal de salud de la primera línea de atención de la pandemia y los adultos de 80 años y más, de acuerdo con la priorización definida en el Plan Nacional de Vacunación.

El Gobierno confía en que por medio de la plataforma los ciudadanos pueden encontrar lo referente al Plan Nacional de Vacunación y los criterios de priorización, entre otros puntos a considerar durante el proceso de inmunización, reseñó Sputnik.

“Desde los próximos días las personas en la Etapa 1 -adultos de 80 años o más y talento humano en salud en la primera línea de atención del Covid-19– podrán consultar lugar, fecha y sitio de vacunación”, señaló el funcionario.

Según dijo en días pasados el ministro de Salud, Fernando Ruiz, Colombia adquirió un total de 61,5 millones de vacunas contra el virus para vacunar a 35.250.000 personas.

De esa cantidad, 20 millones de dosis fueron adquiridas a través del mecanismo Covax y las restantes 41,5 millones de forma bilateral.

Asimismo, el pasado miércoles reveló que desde hace unas tres semanas el Gobierno colombiano firmó un acuerdo de confidencialidad para negociar la adquisición de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya, de Rusia.

“Estamos continuando todas las conversaciones con Sputnik y está abierta la posibilidad de adquisición de esta vacuna y la de Novavax (Estados Unidos), que también ha mostrado evidencia, y otras que estaremos hablando para la posibilidad de adquisición“, dijo el funcionario en el programa de televisión Prevención y Acción, de la Presidencia de la República.

El funcionario dijo que de la vacuna Sputnik V se esperaba que se publicaran los resultados sobre la eficacia y por esa razón el acuerdo se firmó recientemente.