Colombia: Indígenas llegan a Bogotá para presionar a Iván Duque

Unas 7.000 personas indígenas colombianas integrantes de “la minga” (como se le conoce a esta protesta) llegaron este domingo a Bogotá para exigir un encuentro con el presidente Iván Duque, protestar contra la violencia en sus territorios y sumarse a un nuevo “paro nacional” convocado para el 21 de octubre.

Sin embargo, el consejero presidencial Miguel Ceballos insistió en que “no hay ninguna posibilidad por ahora de una reunión” con Duque y ofreció, en cambio, un encuentro con una delegación del Gobierno y el defensor del pueblo (Ombudsman), Carlos Camargo, intermediario entre la minga y el Ejecutivo. Los representantes gubernamentales y Camargo sostuvieron una reunión en la que el funcionario les compartió las demandas de la minga.

Los grupos indígenas se instalaron en un complejo deportivo adecuado con carpas para hospedar a 7.500 personas con las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el contagio del Covid-19, indicó la Alcaldía de la capital. A la entrada, recibieron mascarillas nuevas y pasaron por un ritual de protección tradicional.

Ceballos subrayó su preocupación por el impacto que podría tener este tipo de manifestaciones en medio de la pandemia y aseguró que el Gobierno distribuyó mil tests de COVID-19 para las personas indígenas.

Ante esto, la vocera de la movilización, Noelia Campo, respondió que “la minga no viene enferma, la minga viene sana”, y pidió que no se le estigmatice. “Hemos venido a decirle al país que se nos respete la vida, que se nos respete el territorio (…) no queremos más asesinatos, no queremos más masacres, porque hoy no nos está matando la pandemia, nos están matando las balas asesinas y el esparcimiento de los diferentes grupos armados”, dijo Campo en el complejo deportivo.