Colombia considera una obligación epidemiológica vacunar a migrantes venezolanos

El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, aseguró este jueves en Washington que su país tiene el compromiso y la “obligación epidemiológica” de vacunar contra la Covid-19 a los cerca de dos millones de venezolanos que residen en su territorio, entre ellos más de un millón que no tiene un estatus regular.

Ruiz, quien llegó el pasado lunes a la capital estadounidense y concluye mañana su visita, señaló la inmunización de la comunidad venezolana como uno de los objetivos claves del combate contra la pandemia en su país.

Para el funcionario, no se trata solo de vacunar a la población local, cuando hay ciudades fronterizas que tienen 50.000 habitantes colombianos y 10.000 venezolanos.

Si no los vacunamos, no vamos a generar inmunidad del rebaño, no vamos a generar protección”, argumentó.