Colombia: 14.000 caminantes venezolanos ingresaron por Norte de Santander en los últimos tres meses

La Secretaría de Frontera, informó que 14.000 caminantes venezolanos ingresaron a Colombia en los últimos 3 meses por el Norte de Santander, pese a las restricciones por la pandemia de Covid-19 que afecta a ambas naciones.

El organismo indicó que en los primeros 18 días de diciembre 2.397 migrantes caminaron en la ruta Cúcuta-Bucaramanga hacia las principales ciudades, y que solo 833 se registraron la semana pasada en los centros de monitoreo. Algunos ciudadanos evaden el protocolo de registro.

Cada vez son más críticas las condiciones de vulnerabilidad en las cuales llegan llegan a Colombia, reseñó el medio colombiano La Opinión.

Miedo a no tener qué comer

“Me vine de Venezuela porque la situación cada vez está más difícil y mis dos hermanos me dijeron que nos viniéramos. Tengo dos niños y por ellos decidí salir, el miedo a no tener qué darles de comer me hizo salir”, dijo Yarelis del Carmen Suárez.

La familia pagó 100.000 pesos para ingresar por la trocha llamada La Marranera, en ese departamento.

“Venimos a pasar Navidad, pero creo que nos vamos a quedar porque en Venezuela comer tres veces al día es un lujo”, dijo asimismo Marcos Ruiz, acompañado de su esposa, ambos del estado Falcón.

Lucas Gómez, gerente de Frontera de la Presidencia de Colombia, indicó que en las últimas semanas ha habido un incremento de caminantes en la ruta que lleva hacia ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.

“Hemos dispuesto una ruta coordinada con la cooperación internacional, con la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías. Por eso se tienen diferentes puntos de asistencia. La idea es complementar para brindar un mejor acompañamiento a los caminantes”, manifestó.

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, dijo que la preocupación es que quienes llegan lo hacen a través de pasos ilegales. La cifra que manejan las autoridades da cuenta de que son cerca de 200 registros irregulares diarios