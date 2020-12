Claudia López: Bogotá recibe a los migrantes venezolanos con afecto

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, volvió a referirse a los migrantes venezolanos en la ciudad. Aunque afirmó que son recibidos con afecto, señaló que no son normales las altas cifras que demuestran cómo este grupo está relacionado con el hurto y la ilegalidad en la ciudad.

López señaló que la ciudad recibe a los venezolanos “con todo el amor y con todo el afecto”. Sin embargo, a su juicio, hay que cuestionarse por qué este grupo está tan relacionado con las altas cifras de delincuencia. “Eso no es normal. Tenemos que preguntarnos por qué pasa y no pasa por una nacionalidad u otra, pasa por la indocumentación, pasa por la ilegalidad”, señaló.

El problema con la ilegalidad es que los delincuentes no se puedan judicializar y, por ende, se genera mayor impunidad.

“Esas cosas concretas que son las que tenemos que entender por qué están pasando y confrontar, tenemos que confrontarlas”, sentenció.

Sus declaraciones las dio en una entrevista para Caracol Radio en donde la periodista Vanessa de la Torre señaló la forma en la que López se refirió anteriormente a los venezolanos.

Durante la entrevista, la alcaldesa intentó aclarar que no ha generalizado ni estigmatizado a los venezolanos. Argumentó que trató de explicar el fenómeno que se vive en la ciudad desde que aumentó el número de venezolanos en su población.

Ante esto, la periodista de Caracol Radio dijo: “A mí me sorprende honestamente, alcaldesa, usted que es una señora que ha sido defensora de las minorías, del que sale a protestar, que todas estas cosas que la conmueven profundamente. Me sorprende un montón porque está casi diciendo que la violencia de los venezolanos es peor que la violencia de los colombianos”.

Enseguida, López le respondió: “No, yo no estoy diciendo casi nada de eso. No pongas palabras que yo no he dicho”.