Ciclistas reclaman la muerte de venezolana arrollada en Santiago de Chile

Con un emotivo velatón organizaciones de ciclistas despidieron hoy, en Avenida Providencia con Avenida Holanda, en Santiago de Chile, a la venezolana Emely Rojas González, arrollada pasadas las 7:00 de la mañana por un bus del transporte público, perteneciente al sistema RED.

Con consignas, canciones y mucha emotividad, los líderes de las organizaciones y los ciclistas asistentes cuestionan la propuesta de colocar cámaras para fiscalizar y multar a los infractores, realizada por Gloria Hutt, ministra de Transporte, y exigen revisar un paquete de propuestas.

Con la consigna #NoMasCiclistasMuertxs, los ciclistas organizan una jornada de paralización para este viernes 13 de noviembre a las 18:30 horas. “Las calles se detienen si no son seguras para todos sus habitantes.

Exigimos la renuncia de Gloria Hutt por negligencia criminal”, se lee en un comunicado.

Emely era una joven chilena-venezolana, ecologista (perteneció al Movimiento Scout), estudiante de Ingeniería Civil en el Instituto Profesional AIEP. En Barquisimeto, estado Lara, en Venezuela, la noticia de su muerte causó conmoción en decenas de familias, sobre todo las vinculadas con la Unidad Educativa Instituto La Salle.

En la versión de su hermana Pabla Rojas, Emely era una defensora de los derechos de los ciclistas y una activa asistente a protestas a favor de protocolos de seguridad para los pedaleros.

“Siempre le decíamos con mi mamá que ‘no queremos que sigas saliendo en bicicleta’. Y ella llegaba y cuando veía accidentes de ciclistas, nos decía: ‘¿Hasta cuándo van a seguir? Una más en la lista’. Por eso le decíamos no salgas en bicicleta porque acá no respetan las señales de tránsito, no respetan a las personas que andan en ellas”, agregó, según Meganoticias.

Sobre las causas del accidente, el capitán de Carabineros, Gonzalo Muñoz, sostuvo que ambos vehículos venían por nueva Tobalaba, cruzan Providencia para tomar Holanda y en una de esas intersecciones ocurrió el accidente.