Chung: Los persistentes ataques del régimen de Maduro contra la sociedad civil deben terminar

La subsecretario de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Julie Chung, exigió este martes que cesen los ataques del gobierno de Nicolás Maduro en contra de la sociedad civil en Venezuela.

Mediante un mensaje en Twitter, Chung destacó que “una sociedad civil libre y vibrante es un pilar clave de la democracia”, reseñó Monitoreamos.

Se refirió a la reciente detención del director de FundaRedes, Javier Tarazona, y otros dos activistas de la organización, asegurando que la acusación “criminaliza el trabajo de las ONG para informar la verdad, defender los derechos humanos y responsabilizar a los líderes. Los persistentes ataques del régimen de Maduro contra la sociedad civil deben terminar“, reclamó.

A free & vibrant civil society is a key pillar of democracy. The indictment of @FundaREDES_ activists in Venezuela criminalizes NGOs’ work to report the truth, defend human rights, & hold leaders accountable. The Maduro regime’s persistent attacks against civil society must end.

