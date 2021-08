China expresó satisfacción por la reanudación del diálogo sobre Venezuela

El gobierno de China manifestó este martes su satisfacción por la reanudación del diálogo sobre Venezuela entre la Plataforma Unitaria de la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Las delegaciones inauguraron el proceso el 13 de agosto en Ciudad de México, con la facilitación de Noruega.

Manifestó que el conflicto deben resolverlos los venezolanos mediante la negociación política inclusiva y la consulta independiente dentro del marco constitucional, reseñó El Nacional.

La Cancillería china aseguró que el gobierno de Xi Jinping se opone a la injerencia en los asuntos internos de otros países, las sanciones unilaterales y la jurisdicción de brazo largo.

The Venezuelan issue should be resolved by the Venezuelan people through inclusive political dialogue & independent consultation within the constitutional framework. #China welcomes the resumption of dialogue between the ruling and opposition parties in #Venezuela.

— Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) August 16, 2021