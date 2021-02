Chile sólo vacunará a extranjeros con residencia, en trámite o con contratos de trabajo

Desde el Palacio de la Moneda, el ministro Andrés Allamand se refirió sobre la vacunación contra el Covid-19 a personas extranjeras, luego que el Ministerio de Salud de Chile realizara este miércoles cambios a sus lineamientos técnicos operativos, introduciendo actualizaciones respecto de los grupos objetivos a vacunar y al personal sanitario habilitado para aplicar la vacuna.

Con la actualización se precisa la definición de población objetivo, en particular, lo concerniente al lugar de residencia.

Así, se dispone que se debe vacunar a la población objetivo que vive en Chile siendo ésta “aquella que tiene la nacionalidad chilena, permanencia definitiva, visa de residente, visa de estudiante o visa sujeta a contrato, o quienes cuenten con una solicitud de visa temporal o definitiva ingresada a trámite”.

Por ello, aquellas personas que no acrediten permanencia en este país, no podrán vacunarse. La resolución determina -igualmente- que no son parte de la población a vacunar quienes “están transitoriamente en el país exclusivamente con visa de turista”.

Con relación a esto, Allamand informó, según CNN Chile, que no podrán vacunarse aquellas personas que ingresan al país en las siguientes calidades: “Los extranjeros que estén como turistas, pero que no necesitan visa no podrán vacunarse”, agregando que tampoco aquellos que obtengan visa turística.

En la misma línea recalcó que también quedarán excluidos de este proceso todos los que se encuentren ilegales dentro de Chile: “Las personas que están en el país en una situación irregular tampoco van a poder vacunarse, a menos que hayan iniciado los trámites de regularización de su situación pidiendo una visa temporal o definitiva”.