Carrie Filipetti: Lo que ocurre en Venezuela es una guerra entre el bien y el mal

Carrie Filipetti, subsecretaria adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos para Cuba y Venezuela, informó este viernes sobre cómo se prepara el Departamento de Estado frente a la crisis en Venezuela y en aumentar la presión para la salida del poder de Nicolás Maduro.

Filipetti considera que lo que ocurre en el país no es una “guerra fría”. “El tema de Venezuela no es ideológico, porque nos estamos centrando en que los venezolanos tengan un sistema de salud básico y la libertad de elegir a sus líderes. No es una guerra fría, es una guerra real entre el bien y el mal”, expresó.

Enfatizó que Estados Unidos trabaja de cerca con sus aliados con respecto al tema Venezuela.

“Debemos trabajar de cerca con nuestros aliados para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para buscar todos los campos de acción y asegurarnos de que nos estamos ocupando de los venezolanos”, dijo durante una entrevista en EVtvmiami.