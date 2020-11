Captan imágenes de un tigre negro, especie al borde de la extinción

Un ejemplar de tigre negro, un animal extremadamente raro, fue avistado en la India por el fotógrafo aficionado Soumen Bajpayee, informó el miércoles The Daily Mail.

También conocido como tigre melánico, se encuentra únicamente en Odisha, un estado del este de la India con una gran extensión y variedad de hábitats selváticos. Estos felinos no constituyen una subespecie aparte, sino que simplemente presentan un defecto genético que hace que las rayas negras sean más gruesas de lo habitual en estos animales, de manera que ocultan el pelaje anaranjado, reseñó RT Noticias. También son más pequeños que los demás tigres. Por primera vez fueron vistos en la India en el año 1990.

De acuerdo con los científicos, el tigre melánico está al borde de la extinción. Según Bivash Pandav, investigador del Instituto de Vida Silvestre de la India, solo quedan entre siete y ocho tigres negros en el estado de Odisha.

Otros expertos afirman que la disminución de su número se debe a la caza furtiva, pero no de los propios tigres, sino de su presa, los ciervos. Sin embargo, el departamento forestal de Odisha descarta esta versión, señalando que lo que afecta a la población de tigres negros es el aumento de la urbanización, informó RT Noticias.

Ultra-rare BLACK tiger is spotted in India: Animal lover photographs predator with highly unusual colouring https://t.co/8My4tNuD2W pic.twitter.com/JqbaOHdyVo

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 4, 2020