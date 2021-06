Cancilleres de México y Canadá abordaron situación de Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Marc Garneau, y su par mexicano, Marcelo Ebrard, conversaron este martes sobre diversos temas, como la migración y la inestabilidad en Venezuela.

Todo ocurrió en el marco de la cumbre de cancilleres del G20 que se realiza en Matera, una pequeña ciudad de Italia, reseñó Unión Radio.

La situación venezolana ha estado recientemente entre los temas de debate de diversas personalidades políticas y mandatarios del mundo.

Este lunes, los presidente de Estados Unidos, Joe Biden y Colombia, Iván Duque, sostuvieron una conversación telefónica en la cual abordaron diversos temas de interés bilateral, incluyendo crisis de Venezuela.

En un comunicado, la Casa de Nariño manifestó que el jefe de Estado estadounidense se mostró “preocupado” por lo que ocurre en territorio venezolano, “y subrayó la importancia de buscar un consenso internacional para unas elecciones libres y justas”.

A su vez, el papa Francisco recibió en audiencia privada de 40 minutos en el Vaticano al secretario de Estado de EEUU, Antony John Blinken, con quien conversó sobre diversos temas como la crisis en Siria y Venezuela.

Blinken también habló con el primer ministro italiano, Mario Draghi, el presidente de la República, Sergio Mattarella, y el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, de lo que ocurre en el país.

Great discussion with @m_ebrard on the way to the #G20. We discussed 🇨🇦-🇲🇽 cooperation to advance feminist approaches in our hemisphere & address challenges like migration and instability in #Venezuela. pic.twitter.com/TdJS9sfjw4

— Marc Garneau (@MarcGarneau) June 29, 2021