Canciller de Argentina: “Los cambios en Venezuela no van a ser prontos, van a ser lentos”

Felipe Solá disfruta el momento y se pide un café. Portugal ya es parte del pasado y, en pleno vuelo rumbo a la capital española, no duda en destacar lo que ocurrió en Lisboa como un “éxito”. En medio de anécdotas, cuentos y citas peronistas, el canciller de Argentina evita hablar de los problemas domésticos. “Esos son problemas argentinos”, responde cuando se le pregunta si se habló de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el almuerzo con el primer ministro portugués, Antonio Costa.

En una breve conversación con La Nación y otros medios, el ministro de Relaciones Exteriores habla de la gira, Venezuela, las elecciones en la ONU y mucho más. “Sabíamos a lo que veníamos y reafirmamos todo”, dice. Y agrega: “¿Qué es preparación de ambiente? Que preparas el ambiente para que ellos sigan con António Guterres”.

-¿Esto significa que la Argentina votará por la reelección de Guterres como secretario general de la ONU?

-Sí. Fue algo que hablaron Alberto Fernández y Costa. En vez de candidaturas, la Argentina pidió seguir en el Consejo de Derechos Humanos. Y les dijimos que sondearán la CAF [Banco de Desarrollo de América Latina]. Les dijimos que Portugal, España y la Argentina deberían tener el mismo candidato.

-¿Puede ser Gustavo Beliz el candidato?

-No está decidido. Queremos que sea un candidato argentino si podemos ganar, porque hay países con dos votos y otros con un voto. Los países fundadores, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y España, tienen dos votos; Brasil y la Argentina uno.

-¿Venezuela va estar presente en la etapa de España?

-Sí. Hablé de Venezuela con mi par portugués. Hablé de Maduro. Hablé de la oposición. Y también les dije que Venezuela no puedo ocupar tanto espacio. Los cambios en Venezuela no van a ser prontos, van a ser lentos. Y entonces Venezuela no puede ocupar mucho tiempo cuando los cambios son tan lentos.

-¿Por qué?

-La situación en Venezuela termina siendo tóxica. Cuántos temas dejas de hablar, de integración, cooperación y política regional. Y de afuera, las sociedades juzgan a sus países por sus posiciones.

-Ahora sigue España. ¿Cuáles son los objetivos?

-Es el mismo objetivo que en Portugal, pero con [Pedro] Sánchez que debe estar más preocupado por el momento que atraviesa.

-¿Puede haber algo concreto con el Club de París?

-No sé, para eso habla con un pelado [por Martín Guzmán] que anda por ahí [ríe], que de eso sabe.

La última etapa del viaje incluye una visita al Papa. ¿Qué representa para este viaje?

-Es muy importante el Papa. Está todo dirigido a esta etapa de las negociaciones con el Fondo, tanto Portugal como Francia e Italia; y después también viene el seminario donde va a estar Kristalina Georgieva y donde a lo mejor está, no sé si por video, Janet Yellen, entonces eso es muy importante.

-¿Es más importante eso o la entrevista con Francisco?

-¡Uf! Las dos.