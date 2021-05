Canadá respalda propuesta de Guaidó: “Que este acuerdo conduzca a elecciones libres y justas”

El gobierno de Canadá expresó su respaldo al Acuerdo de Salvación Nacional presentado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el pasado martes 11 de mayo.

Esperan que el acuerdo conduzca a elecciones libres y justas, “al tiempo que se abordan otros temas importantes”.

Canada welcomes @jguaido's National Agreement proposal on the way forward in #Venezuela. We hope this will lead to fair & free elections, while also addressing other important issues.

— Canada in Venezuela (@CanEmbVenezuela) May 13, 2021