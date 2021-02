Caminantes son extorsionados en alcabalas venezolanas antes de llegar a la frontera

“Yo traía un bolso con comida cruda y en todas las alcabalas que me fueron parando me fueron quitando, que si dos kilos de pasta, que si dos de arroz. (…) Muchas veces me tocó pasar por el monte, siendo venezolano, allá en Venezuela, para evitar la alcabala”.

Este es un testimonio de un caminante de la tercera edad que documentó el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB) en su informe “Caminantes de ida y vuelta: el flujo de caminantes venezolanos por el continente en tiempos de pandemia”, reseña Crónica Uno.

Los migrantes venezolanos inician su travesía a pie por Venezuela antes de llegar a la frontera. El CDH UCAB encontró en Cundinamarca, una región colombiana, venezolanos que venían caminando desde Barinas, Valencia, San Felipe, Caracas y Puerto La Cruz. Por ejemplo, quienes venían de Puerto La Cruz hicieron un recorrido de 1900 kilómetros.

Los caminantes, se lee en el informe, hacen un trayecto a pie de entre 300 y 1000 kilómetros antes de llegar al límite con Colombia o Brasil. Esta travesía supone, además, extorsiones de los funcionarios en las alcabalas: les quitan el dinero, la ropa, alimentos y otras pertenencias.

Los testimonios registrados por el CDH UCAB revelan que los caminantes son detenidos “sin razón alguna en alcabalas a lo largo de las rutas por Venezuela, solo para retenerles su cédula de identidad, alegando una supuesta verificación”.