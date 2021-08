Cachapas Don 70, el templo criollo del maíz que se expande por Santiago de Chile [+Fotos+Video]

Entre los emprendimientos más exitosos de la diáspora criolla en Santiago de Chile resalta en letras gruesas y luminosos Cachapas Don 70 @CachapasDon70, una empresa que acaba de inaugurar por todo lo alto su tercera sucursal, esta vez en el íconico Patio Bella Vista, en Providencia.

El imponente local cuenta con una emblemática pasarela inspirada en los trazos de Carlos Cruz Diez y se suma a las sucursales en Root 544, Santiago Centro, y la Avenida Las Torres 191, en Quilicura.

El éxito de este emblemático restaurant se debe al esfuerzo, tesón, disciplina y talento de Anduy Pacheco, un emprendedor zuliano que inició el negocio hace 5 años con una motocicleta adaptada.

Pacheco, oriundo de Maracaibo, llegó a Chile en enero de 2016 y a los pocos meses comenzó a preparar cachapas. Las vendía a bordo de su “motocachapera”. El nombre “Don 70” surgió porque Anduy jugó por 20 años hockey y llevaba ese número en su espalda.

En la ‘Motocachapera’ me iba al Mercado de La Vega y Lo Valledor de madrugada. La ponía full carga y me iba. En varias oportunidades me dejó botado porque se le descargaba la batería y mantenía el cargador conmigo para ver quién me prestaba un rato la corriente para cargarla unos 30 minutos y seguir. En ella pasé mucho frío y sustos también. Cuando venía cargado de choclo pensé varias veces que se me iba a voltear cuando cruzaba”, detalla.

Anduy recuerda que en esa época comenzaron los bazares venezolanos y él acudía a vender cachapas con queso palmita, pues no había aún queso de mano.

Les cuento que no fue nada fácil. A veces llegaba por las noches y decía: ‘No puedo más’. Y no me daba lo suficiente para poder vivir, pero me dormía y al otro día me levantaba con ganas de seguir y le pedía a Dios fuerzas porque confiaba en mi, confiaba en mi producto, en mi pasión y amor por hacer lo que me gusta”, recuerda.