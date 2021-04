Buscan a mujer que acompañó a Rossana Delgado antes de ser asesinada en Atlanta [+Video]

El Buró de Investigaciones de Georgia (GBI por sus siglas en inglés) solicita la ayuda del público para identificar y localizar a la mujer que aparece en un video junto a Rossana Delgado. Los investigadores dicen que ella es una de las últimas personas en interactuar con la venezolana asesinada en Atlanta, Georgia.

Delgado, del condado de Barrow, era taxista y madre de dos hijos. Ella fue vista por última vez en el Condado de Dekalb el pasado 16 de abril de 2021, el día en que se grabó este video. Posteriormente se encontró el cadáver de Delgado, a unas 100 millas de distancia en el condado de Gilmer.

El GBI está buscando activamente a cinco sospechosos en el caso. Uno de los sospechosos, Juan Ayala Rodríguez, es de Gainesville.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la línea de información de GBI al 1-800-597-8477, visitar su sitio web de sugerencias en línea o descargar la aplicación See Something, Send Something.