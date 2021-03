Brasil supera los 12 millones de casos de Covid-19 mientras enfrenta escasez de medicamentos para intubación

Brasil alcanzó este lunes 12.047.526 casos de coronavirus confirmados desde que estalló la pandemia, mientras se enfrenta a una crisis de escasez de medicamentos para la intubación de pacientes y algunas zonas adoptan nuevas restricciones.

El país sumó 49.293 positivos en la última jornada, en la que también lamentó 1.383 nuevos fallecidos que han elevado el total a 295.425 decesos, frente a 10.507.995 pacientes que se han recuperado, según el último balance del Ministerio de Salud brasileño, informó Europa Press.

Mientras Brasil enfrenta el peor pico de la pandemia, médicos y organizaciones sanitarias están en alerta por una posible crisis de escasez de medicamentos del denominado ‘kit de intubación’, un problema que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) tratará este martes en una reunión.

El encuentro, al que asistirán representantes de los ministerios de Salud y Economía, el Consejo Nacional de Secretarías Municipales de la Salud (Conasems) y el Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass), abordará en concreto la distribución y adquisición de los insumos necesarios.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que ayudará al país a comprar sedantes y los medicamentos necesarios para atender a los pacientes en estado críticos, midazolam, propofol y fentanilo, según el medio local G1.

Este lunes el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recordó que “siempre” ha dicho que “tenemos que preocuparnos por la vida, sí, pero también por el trabajo”.

El presidente también respondió a las peticiones de acelerar la vacunación y aumentar las medidas de seguridad y restricciones. “Si me quedo en un encierro durante 30 días y termino con el virus, lo haré. Pero sabemos que no terminará”, aseguró el presidente, citado por Europa Press.

¿Debería cambiar mi forma de hablar? ¿Debería volverme más maleable? ¿Debería ceder y hacer lo que la gran mayoría está haciendo? Si me convencen de lo contrario, lo hago. Pero todavía no me han convencido. Debemos luchar contra el virus, no contra el presidente”, agregó.