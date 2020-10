Borrell: El G4 me pidió que contactara al régimen de Maduro

“Créanme que no me he lanzado al ruedo como un espontáneo. Empecé a hacerlo porque así me lo pidió el G4, dirigido por el presidente Juan Guaidó". Dijo que el G4 le pidió intercediera ante el gobierno por condiciones mínimas "para participar en un proceso creíble”, afirmó