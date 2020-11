Boris Johnson dice sentirse “genial” en su primer día de aislamiento

El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró sentirse “genial” en su primer día de confinamiento tras confirmarse el positivo por Covid-19 de un diputado, al tiempo que pidió “seguir las reglas” y aislarse si se vive una situación similar.

En un vídeo difundido a través de su cuenta de Twitter, Johnson señaló que las autoridades sanitarias trabajan ahora “incluso más eficientemente”, al tiempo que ha aprovechó para reiterar la importancia del aislamiento, reseñó Europa Press.

“No importa que hayamos practicado la distancia social, no importa que me sienta genial y, de hecho, no importa que ya haya tenido la enfermedad y esté lleno de anticuerpos”, manifestó.

“Tenemos que interrumpir la propagación de la enfermedad y una de las maneras en la que podemos hacerlo ahora es aislándonos durante 14 días y Pruebas y Rastreo nos contacta”, puntualizó, según la BBC.

El nuevo confinamiento de Johnson llega siete meses después de que el “premier” británico se contagiara de la Covid-19, enfermedad que le obligó a permanecer hospitalizado. Hasta el momento no muestra síntomas, pero cumplirá los diez días preceptivos de confinamiento y continuará desarrollando sus labores desde el Número 10 de Downing Street.