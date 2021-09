Bitcoin pierde un 10% de su valor y El Salvador compra 150 más

Dos semanas han pasado desde que El Salavador hizo al Bitcoin la moneda oficial del país. En estas dos semanas, el Bitcoin también ha pasado de valer unos 45.000 euros a 37.000 que vale actualmente. La enorme volatilidad de la criptomoneda era uno de los riesgos a los que el país se enfrentaba al adoptarla. ¿La solución del gobierno salvadoreño? Comprar más.

En estos últimos días el mundo de las criptomonedas no está en su mejor momento. Algunas de las grandes como Bitcoin y Ethereum han perdido alrededor del 10% sólo en los últimos diez días. Esto tiene consecuencias para aquellos individuos que tienen dichas criptomonedas, pero también puede tener consecuencias para un país entero como El Salvador si es su moneda de curso legal.

En las últimas horas y con el Bitcoin en uno de sus puntos más bajos este mes de septiembre, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha anunciado la compra de 150 bitcoins más. Indica que el país ahora cuenta con 700 bitcoins.

“We just bought the dip”, expresó en Twitter como razón de la compra. La expresión “buy the dip” en términos económicos significa comprar acciones (o el que sea el ítem de valor) cuando su valor baje esperando que a corto o medio plazo suba de valor de nuevo y así ganar con ello más de lo que costó adquirirlo en su momento. En otras palabras, Nayib Bukele ha comprado bitcoins ahora que han bajado esperando que suban pronto de nuevo.

Moneda legal repleta de incertidumbres

Si bien para Nayib Bukele y su gobierno el Bitcoin apunta a ser la solución perfecta para el país, no parece serlo tanto para la población. La idea con el Bitcoin como moneda legal era ofrecer a los salvadoreños una forma más fácil de mover dinero internacionalmente (muchos tienen familia en Estados Unidos) y acceso a una red económica para aquellos que no tienen cuentas bancarias.

El 7 de septiembre, cuando El Salvador introdujo la moneda de curso legal, también introudujeron Chivo. Chivo es la cartera crypto salvadoreña para operar la criptomoneda en el país. Sin embargo una serie de problemas técnicos hizo que su estreno no fuese tan estelar como se esperaba. El Bitcoin inmediatamente tras su adopción en El Salvador también cayó en valor de forma considerable y surgieron las polémicas.

La idea de tener una criptomoneda como moneda de curso legal es algo que no ha acabado de convencer en el país. Ya incluso días antes de su adopción se produjeron manifestaciones en el país. Los opositores a la Ley Bitcoin aseguraban que el país no estaba preparado para ello al tener una población no familiarizada con el tema. También se temía la facilidad para blanquear dinero que supone una criptomoneda legal en todo un país.

Quizás uno de los problemas más importantes del Bitcoin como moneda legal lo estamos viendo ahora mismo. Se trata de la volatilidad que tiene y el impacto que esto puede suponer para las personas con ingresos bajos. Dado que el valor de todos los productos están ligados al valor del Bitcoin, ítems esenciales como la comida puede cambiar su precio drásticamente de un día para otro. Como si el pan valiese un día 1 euro y al siguiente 1,20 euros. Y sin saber cuánto costará mañana.