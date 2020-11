Biden y Trump: Primeras victorias en Dixville Notch y Millsfield

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, han obtenido sendas victorias en los dos primeros pueblos en desvelar resultados de las elecciones presidenciales: Dixville Notch y Millsfield, dos pequeñas localidades de New Hampshire situadas cerca de la frontera con Canadá.

Las urnas se abren en ambas localidades a medianoche, en una tradición a la que habitualmente se sumaba Hart, que en esta ocasión sin embargo ha optado por autorizar el voto durante todo el día para evitar que sus 48 potenciales votantes se aglomerasen y evitar así contagios de coronavirus.

En el caso de Dixville Notch, la victoria ha caído del lado de Biden, que ha logrado cinco sufragios, el total de los votos válidos. Repite así la victoria que obtuvo hace cuatro años la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que también se impuso en este pueblo-

Trump, por su parte, se ha llevado el triunfo en Millsfield, con 16 votos a su favor frente a los cinco logrados por el exvicepresidente, según la cadena de televisión CNN.

En New Hampshire están en juego cuatro votos para el Colegio Electoral que a la postre elegirá al presidente de Estados Unidos. El estado ha sido desde 1992 un bastión del Partido Demócrata, con la única excepción del año 2000, cuando se impuso George H.W. Bush.

Joe Biden took all 5 of the votes cast for president in Dixville Notch, New Hampshire

President Trump won in Millsfield, NH 16 votes while Biden received 5 pic.twitter.com/DVRKBKoHbD

— Mona Salama (@MonaSalama_) November 3, 2020