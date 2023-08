Biden viajará a Hawái "tan pronto como sea posible" para evaluar daños de incendios

El mandatario subrayó que su intención es no interferir con las operaciones de rescate debido a las medidas de seguridad habituales que conlleva su presencia. "No quiero estar en medio. He estado antes en muchas zonas de desastre. Sin embargo, deseo ir y asegurarme de que tienen todo lo necesario", apuntó