Biden propone inyectar 100 millones de dosis anticovid en sus primeros 100 días

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó el martes al equipo que enfrentará al coronavirus en su gobierno, e hizo énfasis en la vacunación masiva que se necesitará para inyectar 100 millones de dosis de la vacuna Covid-19 en sus primeros 100 días de mandato.

Biden dijo que necesitaba que el Congreso financie en su totalidad la distribución de la vacuna en todo Estados Unidos. Lograr que los niños vuelvan a la escuela será una prioridad nacional en sus primeros 100 días, dijo Biden en una sesión informativa en Wilmington, Delaware.

Las vacunas eficaces ayudarían al gobierno de Biden a enfocarse en sanar la debilitada economía de Estados Unidos. Hubo más noticias positivas el martes en forma de documentos de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos que mostraban que el regulador no planteó ninguna nueva pregunta sobre la seguridad o eficacia de la vacuna de Pfizer Inc..

“Mis primeros 100 días no acabarán con el virus COVID-19. No puedo prometer eso”, dijo Biden. “No nos metimos en este lío rápidamente y no vamos a salir de él rápidamente. Va a tomar algún tiempo. Pero estoy absolutamente convencido de que en 100 días podemos cambiar el curso de la enfermedad y cambiar la vida en Estados Unidos para mejor”