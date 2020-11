Biden: “Me siendo bien, pero esto no se acaba hasta que se acaba”

Joe Biden, candidato del Partido Demócrata para la presidencia de Estados Unidos, se muestra optimista pero cauto desde Scranton, donde ha estado charlando con voluntarios de su campaña y aseguró que “me siendo bien, pero esto no se acaba hasta que se acaba”.

Si me elegís, voy a ser un presidente americano, no va a haber estados rojos o azules, va a haber Estados Unidos. Nosotros optamos por la esperanza en lugar del miedo, por la verdad en lugar de la mentira”, refirió el aspirante según reseña Ok Diario.