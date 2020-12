Biden mantendrá por el momento los aranceles que Trump impuso a China

El presidente electo de EE. UU., Joe Biden, aseguró durante el transcurso de una charla con un periodista del diario The New York Times que no tiene intención de hacer “ningún movimiento inmediato” en lo que se refiere a la relación con China, señalando que esa postura “también se aplica a las tarifas”.

Así lo ha revelado el columnista Thomas L. Friedman, en un artículo en el que desvela el contenido de su charla con Biden, acerca de cómo el líder demócrata pretende gestionar la Administración a su cargo en cuanto acceda oficialmente al poder, reseñó RT Noticias.

Sobre China, Biden asegura que no se precipitará en la toma de decisiones para no “perjudicar” sus opciones, y apuesta por “desarrollar una estrategia coherente” en lo que atañe a la relación de Washington con el gigante asiático, en la que será fundamental recuperar la sintonía con sus aliados.

“Va a ser una de las principales prioridades para mí en las primeras semanas de mi Presidencia tratar de que volvamos a estar en la misma página con nuestros aliados”, dijo exactamente al respecto Biden, citado por RT Noticias.