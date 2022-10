Biden: El mundo demuestra estar unido en la votación de la ONU sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles que el mundo ha demostrado estar unido con la votación en la Asamblea General de la ONU para condenar los "referendos ilegales" llevados a cabo en cuatro regiones ucranianas y los intentos de Rusia de anexionarse esos territorios.

Biden acusó a Rusia de haber atacado la esencia de la Carta de Naciones Unidas y de estar resquebrajando los fundamentos mismos de la paz y la seguridad internacional.

El mundo ha enviado un mensaje claro en su respuesta: Rusia no puede eliminar a un Estado soberano del mapa. No puede cambiar las fronteras por la fuerza. No puede apropiarse de un territorio de otro país", indicó el presidente de EE.UU.