Biden aprueba ayuda militar a Ucrania por 350 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó este viernes el desembolso de hasta 350 millones de dólares en nueva ayuda militar a Ucrania en plena invasión por parte de Rusia, según anunció la Casa Blanca.

En un memorando, Biden autorizó al Departamento de Estado a dirigir hasta 250 millones de dólares en ayuda en general a Ucrania y hasta 350 millones dedicados a "artículos y servicios de defensa", incluidos formación y entrenamiento militar.

El anuncio llegó después de que el presidente estadounidense mantuviese este viernes una conversación telefónica de 40 minutos con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para abordar cuestiones de ayuda militar y sanciones.

Aunque la Casa Blanca no reveló el contenido de la conversación, Zelenski dijo en Twitter que había hablado con Biden sobre el "fortalecimiento de las sanciones", "asistencia de defensa concreta" y "una coalición contra la guerra".

En reacción al ataque ruso, Biden ha golpeado a Rusia con sanciones a sus bancos y su élite, así como restricciones a las exportaciones de alta tecnología a Rusia, entre otras medidas, a las que hoy se sumaron castigos económicos contra el presidente, Vladímir Putin, y varias figuras de su Gobierno.

Además, ha enviado miles de soldados a Europa para reforzar el flanco este de la OTAN ante la posibilidad de que el conflicto vaya más allá de las fronteras de Ucrania, que no es miembro de la Alianza

Today I authorized the @DeptofDefense to provide an additional $350 million in immediate military assistance to Ukraine to help defend itself from Russia’s unprovoked and unjustified war. #UnitedWithUkraine

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 26, 2022