Biden admite fallos en la estrategia de tests de EE. UU. y "fatiga" pandémica

El presidente de EE. UU., Joe Biden, admitió este miércoles que su Gobierno debió hacer más tests para detectar la Covid-19 hace meses y que eso ha contribuido a la "fatiga" pandémica, sobre todo tras la llegada de la variante ómicron, que describió como un "nuevo enemigo".

"Aunque hemos hecho muchos avances, sé que hay mucha frustración y fatiga", dijo Biden en una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su llegada al poder, que se cumple el jueves.

El mandatario reconoció que la llegada de la variante ómicron en un momento en el que parecía que la pandemia estaba remitiendo "ha sido demasiado" difícil de soportar para muchos estadounidenses, pero subrayó que ese fenómeno no debe causar "pánico".

"(La lucha contra la pandemia) es un trabajo que aún no ha terminado. Iremos a mejor. Estamos avanzando hacia un momento en el que Covid-19 no perturbará nuestras vidas diarias, en que la covid-19 no será una crisis", prometió.