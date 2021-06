Avión vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán se dirige a Venezuela

Un avión de carga de la aerolínea Fars Air Qeshm vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se dirige a Venezuela, informó ConflictsW, una cuenta en redes sociales especializada en temas militares y de conflictos en todo el mundo.

El aparato continuó su vuelo luego de hacer una parada de reabastecimiento de combustible en Nuakchot, en Mauritania, reseñó El Nacional.

Partió en horas de la noche del domingo desde la capital iraní Teherán, de acuerdo con Flightradar24, un servicio de geolocalización que proporciona información en tiempo real sobre miles de aviones en todo el mundo.

IRGC linked Fars Air Qeshm (EP-FAB) cargo plane is on its way to Venezuela after a refuelling stop in Nouakchott, Mauritania. It departed from Tehran last night #Venezuela #Iran pic.twitter.com/qZhlEajSDc

— CNW (@ConflictsW) June 21, 2021