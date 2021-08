Autoridades declaran emergencia en Medellín por falta de vacunas contra el Covid-19

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, declaró la ciudad colombiana en emergencia el viernes ante la falta de vacunas contra el Covid-19 para continuar el proceso de inmunización.

Estamos un poco cansados de que a Medellín siempre la están dejando sin vacunas. La gente ya no sabe si ir o no ir . Medellín declara crisis por falta de vacunas y necesitamos un compromiso del Gobierno Nacional”, dijo Quintero a la prensa al declarar la emergencia.

Según la Secretaria de Salud de Medellín, en la mañana del viernes solo había 3.000 primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19, las cuales alcanzarían para media jornada, mientras que en segundas dosis hay 40.000 que alcanzan para tres días contados desde la fecha.

De estos últimos biológicos hay 38.000 de la farmacéutica Pfizer, pero muy pocas existencias de Sinovac y AstraZeneca, las cuales no alcanzan para atender la población.

Necesitamos un compromiso para que a Medellín no le falten vacunas. En otras ciudades no pasa lo mismo, entonces necesitamos que le metan corazón a lo que pasa en Medellín, que no nos dejen sin vacunas. Tenemos mucha gente que se quiere vacunar“, agregó Quintero.