Ausencia de López Obrador en Cumbre de las Américas sacude política regional

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, causó una sacudida a la región y a la política interna al confirmar, tras semanas de incertidumbre, que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se realiza estos días en Los Ángeles (Estados Unidos) por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El mandatario será el único de los jefes de Estado invitados que no acudirá al la reunión, que es el más alto foro de encuentro del continente, algo que tendrá "altos costos políticos", consideró en entrevista con Efe el politólogo Khemvirg Puente.

"Yo creo que va a ser una decisión que le traerá altos costos políticos a López Obrador hacia el exterior en sus alianzas políticas en la región y que necesitará de mucha diplomacia para rehacer esta relación con Estados Unidos, porque aunque no le guste, es un país líder en el mundo", detalló el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

López Obrador había adelantado desde hace semanas que no acudiría a la reunión si el Gobierno estadounidense no atendía su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero fue hasta este lunes que confirmó su ausencia en su habitual conferencia de prensa matutina.

“Informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América", dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.