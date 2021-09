Atacan con “drones explosivos” el aeropuerto iraquí de Erbil

Un ataque con drones cargados de explosivos tuvo lugar la noche de este sábado en el aeropuerto de Erbil, capital de la región iraquí de Kurdistán, informa Reuters.

Inicialmente, el Servicio de Seguridad Interna regional comunicó el impacto de tres misiles en el área. Sin embargo, en una declaración posterior la fuerza antiterrorista kurda precisó que el ataque al aeropuerto, que alberga tropas estadounidenses, fue perpetrado con aparatos voladores no tripulados.

De momento, no se informa de víctimas ni daños materiales.

En las redes se publicaron imágenes desde el lugar en las que se puede apreciar la interceptación de un dron por las defensas aéreas de la instalación.

La última vez que las instalaciones militares estadounidenses en el aeropuerto de la capital kurda fueron atacadas fue en julio. Entonces, también se utilizó un dron cargado con explosivos. La acción no causó heridos ni daños materiales. Una día antes, un dron fue interceptado y derribado cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad. El aparato no alcanzó el recinto de la sede diplomática y tampoco dejó víctimas ni heridos.

El pasado domingo, al menos siete agentes de la Policía iraquí murieron y varios resultaron heridos tras ser atacados por milicianos del grupo terrorista Estado Islámico en Kirkuk, a unos 80 kilómetros al sur de Erbil.

