Asciende a 177 el número de víctimas del atentado en el aeropuerto de Kabul

Los atentados terroristas con explosivos accionados en el aeropuerto de Kabul por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) provocaron al menso 170 muertos, según el último recuento efectuado por fuentes sanitarias de Afganistán.

La agencia EFE recopiló cifras de diferentes organizaciones y entidades, reportando que tan solo en el hospital Wazir Akbar Khan ingresaron 145 cadáveres, mientras que otros 50 personas con heridas graves son atendidas.

Otros 16 fallecidos fueron contabilizados en el hospital de la ONG italiana Emergency en Kabul. En esta institución figuran unos 40 pacientes con heridas graves por la explosión.

A este número de 161 fallecidos se suman 13 soldados estadounidenses y tres civiles británicos, según iformaron autoridades de sus países respectivos.

Atentado en Kabul

El 26 de agosto en Kabul se registraron dos atentados con explosivos; entre ellos, un ataque suicida a las afueras del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai.

El portavoz del talibán Zabihullah Mujahid comentó que se cree que al menos 28 miembros del grupo de insurgentes murieron en el ataque.

El atentado se registró en medio de las operaciones de evacuación que Estados Unidos (EEUU) y otras naciones ejecutan. El portavoz del Pentágono, John Kirby, explicó que la primera explosión se produjo en las adyacencias de la puerta de Abbey, uno de los cuatro accesos a la terminal aéreo afgano, mientras que la segunda en las inmediaciones del Hotel Baron, cerca del mismo lugar.

Una fuente familiarizada con las reuniones informativas del Congreso de EEUU dijo que los funcionarios norteamericanos creen que la filial afgana del Estado Islámico, conocido como Estado Islámico Khorasan (ISIS-K), por un antiguo nombre de la región, era el responsable. Estados Unidos y los talibanes se oponen a ISIS-K, reseñó Reuters.

Todavía no está claro si las autoridades EEUU tenían identificado el atentado, pues horas antes la Embajada pidió a los estadounidenses que se mantuvieran alejados del aeropuerto y alertó a cualquiera que se encontrara en las inmediaciones a que se “retirara de inmediato” citando amenazas a la seguridad que aún no habían sido especificadas.

Tras los hechos el presidente de EEUU, Joe Biden informó que ha pedido a los jefes de las Fuerzas Armadas de su país que preparen diferentes planes para atacar al grupo de EI en Afganistán.

“He instruido a los militares que, si necesitan fuerzas adicionales, lo aprobaré. No lo olvidaremos, no lo perdonaremos, los perseguiremos y haremos que paguen”, dijo el mandatario. Al mismo tiempo, aseveró que no se intimidarán por las amenazas de los terroristas y que no detendrán la misión de evacuación, que se tiene prevista finalizar el ultimo de agosto.

Conversaciones del talibán con Turquía

El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan dijo el viernes 27 de agosto que su gobierno inició conversaciones con los talibanes en Kabul y está estudiando la propuesta del grupo islámico de encargarse de la gestión del aeropuerto tras la retirada de las tropas de Estados Unidos el 31 de agosto.

“Mantuvimos nuestras primeras conversaciones con los talibanes, que duraron tres horas y media. Si es necesario, tendremos la ocasión de conversar nuevamente”, agregó el mandatario turco.

Erdogan aclaró que su país no puede darse el lujo de permanecer sin hacer nada en una región tan volátil. En este sentido, expuso que sin diálogo sería imposible saber cuáles son las expectativas del régimen talibán.

Según Erdogan, los talibanes quieren ahora supervisar la seguridad en el aeropuerto, y han ofrecido a Ankara la posibilidad de encargarse de la logística.

Reacción tras los ataques en Kabul

Tras los atentados el primer ministro británico convocó a una reunión de crisis de su gabinete en la que se evaluarían los siguientes pasos para llevar a cabo las las operaciones de evacuación en medio del caos.

“El primer ministro ha sido informado de la situación en el aeropuerto de Kabul y presidirá una reunión esta misma tarde”, anunció un portavoz de Downing Street.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, por su parte condenó el “horrible ataque terrorista” que se perpetró este jueves en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul.

“Nuestra prioridad sigue siendo evacuar a tantas personas y tan rápido como sea posible”, escribió en un mensaje en la red social Twitter en el que también transmitió sus condolencias a los afectados y sus seres queridos.

Asimismo, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que su gobierno intenrará evacuar a la mayor cantidad de personas de Afganistán que sea posible. En mandatario advirtió que las horas siguientes serán extremandamente arriesgadas.

“Mientras hablamos, tenemos 20 autobuses de ciudadanos con doble nacionalidad y afganos que queremos poder repatriar. Son varios cientos de personas que siguen en peligro”, agregó el presidente de Francia durante una rueda de prensa durante una visita a Irlanda.

Macron, además, anunció que su embajador en Kabul abandonará Afganistán por razones de seguridad. «Teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, el embajador francés no permanecerá por el momento en Afganistán».

A través de las redes sociales trascendieron imágenes y videos de heridos por el siniestro. El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó que ninguno de sus miembros del personal militar o gubernamental en Kabul se encuentra entre las víctimas de las explosiones cerca del aeropuerto de la ciudad. Italía también anunció que ningún ciudadano italiano ha resultado herido o muerto.

España por su parte aclaró que los 20 agentes de la Policía Nacional que están en el aeropuerto se encuentran bien y en una zona segura.

Contexto de Afganistán

Afganistán se encuentra en incertidumbre. Tras la salida del ejército de EEUU, el presidente afgano Ashraf Ghani huyó y los talibanes tomaron el control de las principales ciudades. La toma del grupo radical dejó en entredicho los objetivos y las promesas que según el gobierno norteamericano fueron “cumplidos”, entre ellos preparar a las tropas de Afganistán para hacer frente a los rebeldes.

La vuelta del talibán Afganistán recuerda los cruentos hechos vividos entre 1996 y 2001, cuando el grupo fundamentalista gobernó al país. Bajo su mandato, los asesinos y adúlteros eran condenados a muerte y estas sentencias se ejecutaban de forma pública e inmediata; a los culpables de robo se les amputaban las manos como castigo; los hombres debían dejarse la barba y las mujeres tuvieron que llevar el tradicional burka de cuerpo entero; mientras que los homosexuales sufrieron la cruenta muerte de ser lapidados o sepultados vivos bajo un muro de ladrillos. ​La televisión, la música y el cine estaban prohibidos y las niñas sólo podían ir a la escuela hasta los diez años.

El 23 de agosto uno de los portavoces del régimen talibán, Suhail Shahin, advirtió que si EE. UU. y el resto de los países no concretan su retirada y las evacuaciones de personas para el 31 de agosto habrán consecuencias.

En una entrevista concedida a Sky News, Shahin recalcó que el último de agosto “es una línea roja”. una fecha que se acerca mientras los países intentan evacuar a marchas forzadas y cuando Biden se plantea que las tropas estadounidenses salgan del país asiático después de esa fecha.

Hasta ahora, según ha informado la Casa Blanca EEUU y sus aliados han organizado una de las evacuaciones aéreas más grandes de la historia, sacando a unas 95.700 personas, incluidas 13.400 el miércoles.