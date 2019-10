Argentina: Alberto Fernández gana la presidencia y Mauricio Macri promete una transición ordenada

El presidente argentino Mauricio Macri reconoció el domingo su derrota frente al candidato opositor peronista Alberto Fernández, quien ganó las elecciones generales en una fórmula compartida con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho y lo invité mañana a desayunar a la Casa Rosada (sede del Gobierno) porque tiene que haber un período de transición ordenada, que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de todos los argentinos”, dijo Macri ante los seguidores de la coalición gobernante Juntos por el Cambio.

Al contabilizarse el 97,13 % de los votos, el escrutinio oficial dio a Fernández 48,10 % contra 40,37 % de Macri, lo que implica un triunfo del peronista en primera vuelta al superar el 45 % del patrón electoral.

Durante su discurso, Macri agregó que “a los que no nos votaron, en mí siempre van a encontrar una persona dispuesta al diálogo, que siempre voy a poner el bien común por encima de cualquier cosa”.

Fernández celebra

El presidente electo por el Frente de Todos, Alberto Fernández celebró el triunfo y la amplia ventaja obtenida en las urnas pero llamó al diálogo a distintos sectores de la economía y a la oposición le pidió que ayude a reconstruir el país.

Gracias a todos los que nos votaron, a todos los que nos acompañaron. Por el compromiso que han demostrado por construir una argentina más solidaria. Y gracias a los que no nos votaron por haber participado de esta jornada. Este no es el frente de nosotros, es el Frente de Todos y nació para incluir a todos los argentinos”, dijo el presidente electo durante su discurso.

“Los tiempos que vienen no son fáciles”, sostuvo el presidente electo, quien le dedicó el triunfo a Néstor Kirchner. “Gracias Néstor donde estés porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo. No sería justo que no le reconociera lo que él hizo por nosotros”.