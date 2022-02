AP: Venezuela, Irán y China evaden sanciones comerciales con tecnología digital militar

"La tecnología para ocultar la ubicación de un barco que anteriormente solo estaba disponible para las fuerzas armadas del mundo se está extendiendo rápidamente a través de la industria marítima mundial a medida que los gobiernos desde Irán hasta Venezuela, y las compañías navieras deshonestas de las que dependen para transportar sus productos derivados del petróleo, buscan vehículos más sigilosos. formas de eludir las sanciones estadounidenses", dice un análisis de la agencia The Associated Press

La nota precisa que "entre los barcos capturados sospechosos de falsificar sus huellas digitales estaba el Tulip, un petrolero con bandera panameña. Durante casi seis meses el año pasado, transmitió su posición a lo largo de la costa oeste de África. Pero el satélite que debería haber captado los movimientos del barco a menudo estaba a miles de kilómetros de distancia, lo que sugiere que el barco probablemente estaba en Venezuela".

La agencia AP precisa que obtuvo documentos de Pdvsa "que indican que el Tulip cargó 450.000 barriles de fueloil durante los primeros 15 días de septiembre. Al igual que varios otros de los buques sospechosos, el crudo fue comprado por una empresa fantasma, M and Y Trading Co., registrada en Hong Kong en noviembre de 2020, según los documentos. El Tulip es propiedad de otra empresa ficticia registrada en Hong Kong, Victory Marine Ltd. Ninguna de las dos compañías devolvió correos electrónicos en busca de comentarios".

