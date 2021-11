AP: Alex Saab estaría cambiando de abogado defensor en EE. UU.

El empresario colombiano Alex Saab, quien se encuentra preso en EE. UU. tras haber sido extraditado desde Cabo Verde, estaría cambiando de abogado defensor según unos documentos presentados vía Twitter por el periodista de Associated Press, Joshua Goodman, a cinco días de celebrarse la segunda vista del barranquillero en la que se prevé su declaración de no culpable y una petición de salida bajo fianza.

En los documentos presentados por Goodman en sus redes sociales se evidencia que Henry Bell, quien hasta ahora estuvo al frente de la defensa de Saab, solo estuvo haciendo aparición temporal ante los procedimientos iniciales en la Corte.

Ahora, la representación legal de Alex Saab ante la corte estará bajo la responsabilidad del abogado Neil Schuster, quien de acuerdo a Goodman, ha defendido a los caudillos de grupos paramilitares colombianos y a los agentes del expresidente Hugo Chávez en el caso del «Escándalo de espionaje de maletín», reseñó Tal Cual.

Is Alex Saab switching lawyers?

Henry Bell, who repped him in first hearings says he's now counsel "only" through initial proceedings.

New counsel is Neil Schuster, who has defended Colombian paramilitary warlords and Hugo Chavez's agents in the "Suitcase Spying Scandal." pic.twitter.com/TwZ28CyMNi

