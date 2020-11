Anuncian que la vacuna rusa Sputnik V costará menos que las de Pfizer y Moderna

El costo de la vacuna rusa contra el coronavirus será mucho más bajo que el de los fármacos de Pfizer y Moderna, informaron en su cuenta de Twitter los productores del medicamento de Rusia, tal como publica el portal Sputnik.



“El precio anunciado de Pfizer de 19.50 dólares y el de Moderna, entre 25 y 37 dólares por dosis, en realidad significa un costo de 39 dólares y entre 50 y 74 dólares por persona. Se requieren dos dosis por persona para las vacunas Pfizer, Sputnik V y Moderna. El precio de Sputnik V será mucho más bajo”, afirma el mensaje publicado en la red social.

Translating pharma lingo: the announced price of Pfizer of $19.50 and Moderna of $25-$37 per dose actually means their price of $39 and $50-$74 per person. Two doses are required per person for the Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines. The price of Sputnik V will be much lower. https://t.co/nr1C7RBdZB

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 22, 2020