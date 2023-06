Anonymous amenaza a Petro y lo acusa de ser electo de forma corrupta

Ahora, al Mandatario le llegó un ultimátum de lo que podría ser la revelación de información que produzca nuevos líos. Esto de parte de Anonymous, la famosa legión de hackers que ya ha puesto en evidencia a otros políticos y personalidades importantes en el país y en el mundo con anterioridad, reseñan medios colombianos.

Al parecer, los explosivos audios del exembajador del país en Venezuela, Armando Benedetti, fueron el detonante para que Anonymous decidiera fijarse en Colombia y lanzará la siguiente advertencia.

Por su parte, el presidente Petro aseguró que su campaña electoral no recibió dinero del narcotráfico ni su Gobierno ha hecho nada ilegal, en respuesta a las amenazas del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien aseguró que podría revelar secretos de las elecciones de 2022.

De otro lado, el exembajador Benedetti comentó en la misma red social que los audios habían sido “manipulados” y se refirió a estos como “un ataque malintencionado”, ofreciendo excusas tanto al presidente Petro como a Laura Sarabia.

Colombia is a country mistreated by violence, corruption and the indifference of its government, a government even worse or equal to the previous one.#Anonymous @YourAnonOne @YourAnonStory @YourAnonRiots @AnonOpsSE @Anonymous_Link pic.twitter.com/pDK0PGftCz

— Anonymous (@YourAnonNewsESP) June 5, 2023