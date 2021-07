Ana Limón, la ilustradora que rescata nuestra cultura con un trazo de venezolanidad

Anaís Reyes @analimon representa uno de los numerosos y maravillosos trazos de la diáspora venezolana por el mundo.

Reyes, diseñadora gráfica graduada en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (Urbe), en 2011, reside desde hace cuatro años en Buenos Aires, Argentina, desde donde impulsa su marca de manera exitosa.

¿Qué hace? Con su trabajo creativo ilustra la belleza de los paisajes de cada uno de los estados venezolanos y destaca su simbología. Es en fin una gran embajadora de nuestra cultura.

Fui muy autodidacta en ese ámbito y aprendí más que todo por práctica, buscando en libros o viendo videos (…) yo nunca pude viajar por Venezuela mientras estuve allá, pero al momento de investigar para hacer mis ilustraciones, es como si lo hiciera en mi imaginación”, asegura quien empezó a destacar por sus dibujos en el colegio, a los cuatro años.

Anaís, quien en el mundo de la ilustración se identifica como Ana Limón, nació en Ciudad Ojeda, estado Zulia, pero se crió en San José de Seque, un pequeño pueblo ubicado en la parte occidental del estado Falcón. Allí vivió hasta el inicio de sus estudios superiores en Maracaibo, estado Zulia.

La principal vitrina de su talento es su cuenta de Instagram que suma más de 388 publicaciones con casi 30.000 seguidores.

Anaís se confiesa fanática del Miss Venezuela y se inclina por representar personajes indígenas entre otras manifestaciones culturales de Venezuela, luego de entrevistarse con los nativos de cada zona.

En su portafolio muestra además las marcas populares íconos de su país. “Mi proyecto más exitoso es la ilustración de ’La señora Pan’ como yo la llamo, es mi personaje favorito de todas las ilustraciones que he hecho, porque tiene el ingrediente principal para hacer las famosas arepas criollas (…). La harina Robin Hood también es parte primordial para la creación de nuestros ricos tequeños y arepas andinas”, detalla.

Ana Limón trabajó como diseñadora web en una empresa de mercadeo digital en Venezuela y en Argentina se desempeñó en dos agencias como diseñadora gráfica por un par de años, hasta que compró su primera tableta gráfica y comenzó a elaborar ilustraciones digitales.

Hoy se dedica de lleno a su proyecto y de igual manera, en la modalidad freelance, ofrece sus servicios ilustrando productos, camisetas y tazas, entre otros.

Tiene, además, socios comerciales que distribuyen sus creaciones hacia Estados Unidos.

Adicionalmente, forma parte de un equipo editorial con el periodista y escritor zuliano @joinervil y es la encargada de ilustrar su primer libro de cuentos.

En su colección ha representado a los signos del zodiaco; mandalas de los estados de Venezuela con sus costumbres, tradiciones, fauna y flora; la Virgen de la Candelaria; el Dr. José Gregorio Hernández y personajes como El Libertador Simón Bolívar niño.

Limón detalla que para sus ilustraciones toma mucho del género manga, anime y del cómic. “Diría que es un híbrido de ambas. Me gusta utilizar la combinación de muchos colores contrastantes y hacer énfasis en el trazado”, refiere.

“Tengo muchísimos proyectos en mente, la mayoría buscando representar la cultura de Venezuela y de Latinoamérica. Mi mejor academia ha sido la pasión con la que hago las cosas y el compromiso con el que me enfoco en hacerlas. Me gradué con honores y para mí fue una absoluta satisfacción. Me siento muy feliz por ello, porque fue un logro de una muchacha de un pueblo que se planteó superarse y es allí cuando le digo a la gente que sin importar de dónde vengan o quiénes sean, si se esfuerzan pueden llegar a ser lo que se propongan”, comenta.

Reyes admira a Nelson Mandela y toma como bandera uno de sus pensamientos: “La educación es la mejor arma para combatir la pobreza”.

Esta venezolana envía un mensaje de estímulo a los jóvenes: “Lo que más me gusta es ilustrar las manifestaciones culturales y mostrarle a las personas lo que pueden encontrar en Venezuela (…) mantengamos la esperanza de que un día vamos a poder estar todos juntos”.