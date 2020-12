Alrededor de 800.000 venezolanos serán vacunados en Colombia, explicó el Ministerio de Salud

Tras la polémica que se dio hace unos días respecto a la decisión del Gobierno de Iván Duque de no vacunar a la población migrante venezolana radicada en Colombia, el Ministerio de Salud, a cargo de Fernando Ruiz, manifestó que la población extranjera, residente en ese país recibirá las dosis necesarias para combatir el coronavirus.

Al igual que los colombianos, las personas extranjeras que pertenezcan a población en riesgo serán las primeras en recibir el medicamento: mayores de 60 años, profesionales de la salud, y personas con enfermedades de base como diabetes o hipertensión, recoge Infobae.

En el caso de la población extranjera residente en Colombia de cualquier país que está identificada en la base de datos del Ministerio de Salud, tiene derecho de acuerdo a la Ley Estatutaria de Salud, a las mismas condiciones y coberturas en que los colombianos, por lo que recibirán las vacunas como se ha establecido en el plan nacional de vacunas”, destacó el jefe de esa cartera.

Bajo las mismas condiciones, como lo explicó el ministro, se vacunarán a unos 800.000 venezolanos que, de acuerdo a Ruiz, ya están identificadas y hacen parte de la base de datos del Ministerio.

Asimismo, según explicó el funcionario, será necesario crear estrategias de identificación pues, existen diferentes procesos en el recorrido de una persona migrante. “Existe otra población que es migrante transitoria, que transitan en el país y que son muy difíciles de poder ubicar (…) no están interesadas en detenerse para participar en un plan de vacunación, por lo que será muy difícil hacerle seguimiento desde los servicios de salud”.

Explicó, que además de esta población, existe un tercer grupo que corresponde a la población pendular, que “va y viene al país”, este grupo específico no tendría que ser vacunado pues, debido a su situación, el país, hablando desde términos legales, no está obligado a atenderlos, pues no son residentes.