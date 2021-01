Almirante Faller: EE. UU. no está interesado en una base militar en Guyana ni el Caribe

Estados Unidos enfatizó ayer su respeto a la soberanía de las naciones y dijo que no busca establecer una base militar en Guyana, ni en la región de América Latina y el Caribe, sino que seguirá formando alianzas y trabajando con socios regionales para combatir el crimen transnacional, promover los derechos humanos y preservar la democracia.

“Estados Unidos no busca tener bases en ningún lugar del hemisferio. Buscamos tener la presencia militar adecuada según lo invitado por nuestros Socios Soberanos, por lo que solo venimos a solicitud de una asociación mutuamente acordada para un ejercicio o entrenamiento y para que nuestra futura presencia aquí sea determinada por nuestros anfitriones que son amigos ”, dijo el Almirante. Craig Faller, comandante del Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos (SOUTHCOM) dijo ayer.

En ese momento, estaba hablando en una conferencia de prensa conjunta que siguió a la firma de un acuerdo de servicios cruzados entre Georgetown y Washington.

Con el deseo de promover la interoperabilidad, la preparación y la eficacia de sus respectivas fuerzas militares a través de una mayor cooperación logística, ambos países resolvieron celebrar un Acuerdo de Adquisición y Servicios Cruzados.

El acuerdo fue firmado por el almirante Faller en nombre de los EE. UU. Y el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Guyana, Godfrey Bess para Guyana.

El acuerdo establece que se celebró con el “propósito de establecer términos, condiciones y procedimientos básicos para facilitar la provisión recíproca de Soporte Logístico, Suministros y Servicios”.

“Este Acuerdo tiene por objeto facilitar el apoyo logístico recíproco entre las Partes para ser utilizado principalmente durante ejercicios combinados, entrenamiento, despliegues, escalas en puertos, operaciones u otros esfuerzos cooperativos, o para circunstancias o exigencias imprevistas en las que una de las Partes pueda tener un necesidad de soporte logístico, suministros y servicios. Este Acuerdo se aplica a la provisión de Apoyo Logístico, Suministros y Servicios de las fuerzas militares de una Parte a las fuerzas militares de la otra Parte a cambio de Reembolso Monetario, Reemplazo en Especie o Intercambio de Igualdad de Valor de Apoyo Logístico. , Suministros y Servicios a las fuerzas militares de la Parte Suministradora ”, establece el acuerdo.

“Todas las actividades de las Partes en virtud de este Acuerdo y cualquier Acuerdo de Implementación se llevarán a cabo de conformidad con sus respectivas leyes y reglamentos nacionales. Todas las obligaciones de las Partes en virtud de este Acuerdo y cualquier Acuerdo de Implementación aplicable estarán sujetas a la disponibilidad de fondos para tales fines. A menos que se acuerde lo contrario por adelantado, una Parte no realizará un Pedido ni recibirá apoyo en virtud de este Acuerdo o cualquier Acuerdo de implementación aplicable a menos que tenga fondos (o apoyo acordado en especie o de igual valor) disponibles para pagar dicho apoyo. . Si una Parte descubre que no tiene los fondos (o el apoyo acordado en especie o de igual valor) para cumplir con sus obligaciones, notificará de inmediato a la otra Parte, que tendrá derecho a interrumpir la prestación de cualquier apoyo que deba pagarse con dichos fondos (o apoyo en especie o de igual valor acordado). Esto no afectará la obligación de una Parte de pagar la manutención ya recibida ”, agrega.

Sin embargo, el acuerdo establece que no son elegibles para la transferencia y específicamente excluidos de su cobertura, son los sistemas de armas y los principales elementos finales del equipo, por lo que explica las excepciones.

También están excluidos de la transferencia por cualquiera de las Partes en virtud del Acuerdo, cualquier artículo que esté prohibido por las leyes o regulaciones nacionales de los países.

Términos y Condiciones

Con todas las actividades bajo el Acuerdo y cualquier Arreglo de Implementación que se llevará a cabo al nivel no clasificado, se compartieron los términos y condiciones del acuerdo.

Establece que cada Parte hará sus mejores esfuerzos, de acuerdo con las prioridades nacionales, para satisfacer las solicitudes de la otra parte de Soporte Logístico, Suministros y Servicios.

Sin embargo, cuando un Acuerdo de implementación contiene un estándar más estricto para satisfacer tales solicitudes, se aplican ciertos protocolos de acuerdo.

“Los pedidos pueden ser realizados o aceptados únicamente por los POC identificados en las notificaciones escritas separadas intercambiadas entre las Partes. Cuando las fuerzas militares de la Fuerza de Defensa de Guyana requieran apoyo logístico, suministros y servicios fuera del área de responsabilidad del Comando Sur de los EE. UU. (“USSOUTHCOM”), pueden realizar pedidos directamente con el POC competente o pueden buscar la ayuda del USSOUTHCOM o de un USSOUTHCOM. comando de componente, para realizar un pedido con un POC que no sea de USSOUTHCOM. Un Arreglo de Implementación bajo este Acuerdo puede ser negociado en nombre del Departamento de Defensa de los EE. UU. Por el Cuartel General de Comandos de Combatientes de EE. UU., O sus designados. Los arreglos de implementación pueden ser negociados en nombre de la Fuerza de Defensa de Guyana por sus designados ”, explica el acuerdo.

“Antes de enviar una Orden por escrito, el POC de la Parte Receptora debe comunicarse inicialmente con el POC de la Parte Suministradora, incluso por teléfono, fax o correo electrónico, para determinar la disponibilidad, el precio y el método de pago deseado para el Soporte Logístico, Suministros y Servicios. Los pedidos incluirán todos los elementos de datos del Anexo A de este Acuerdo, así como cualquier otro término y detalle necesario para llevar a cabo la Transferencia ”, agrega, al tiempo que explica el proceso.

El acuerdo de ayer sigue al pacto marítimo Shiprider para patrullas conjuntas, firmado en septiembre pasado cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó este país. Verá personal de los dos países siendo colocado en los barcos del otro.

El acuerdo Shiprider es una reactivación y respaldo de un acuerdo ya acordado hace muchos años pero que nunca entró en vigor. Stabroek News / La Patilla